Mash: более 20 военных ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Курскую область

Минимум 20 украинских военных погибли, 50 получили ранения при попытке прорваться в Курскую область. Как сообщил Telegram-канал Mash , бой идет до сих пор.

Боевиков отбросили за границу и уничтожают с помощью артиллерии и авиации.

«Противник разбился на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области», — написали авторы публикации.

По данным Mash, украинцы начали атаку ночью: они штурмовали приграничье дронами и обстреливали из танков. Затем на тяжелой технике с отличительными знаками в виде треугольника подошли к границе.

Организовать наступление мог начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Предположительно, это была своеобразная «пиар-акция», чтобы отвлечь внимание от провалов ВСУ.

ФСБ и российские военные предотвратили прорыв украинских боевиков в Суджанский и Кореневский районы. Последствия атаки ВСУ на Курскую область сняли на видео. На записи видны разрушения, обстрелянные жилые кварталы.

Местные жители рассказали 360.ru, что все утро сидели в подвале. Они слышали около 90 взрывов. Пять человек получили ранения.