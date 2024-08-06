Более 20 украинских боевиков уничтожили при попытке прорыва под Курском
Mash: более 20 военных ВСУ уничтожили при попытке прорваться в Курскую область
Минимум 20 украинских военных погибли, 50 получили ранения при попытке прорваться в Курскую область. Как сообщил Telegram-канал Mash, бой идет до сих пор.
Боевиков отбросили за границу и уничтожают с помощью артиллерии и авиации.
«Противник разбился на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области», — написали авторы публикации.
По данным Mash, украинцы начали атаку ночью: они штурмовали приграничье дронами и обстреливали из танков. Затем на тяжелой технике с отличительными знаками в виде треугольника подошли к границе.
Организовать наступление мог начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Предположительно, это была своеобразная «пиар-акция», чтобы отвлечь внимание от провалов ВСУ.
ФСБ и российские военные предотвратили прорыв украинских боевиков в Суджанский и Кореневский районы. Последствия атаки ВСУ на Курскую область сняли на видео. На записи видны разрушения, обстрелянные жилые кварталы.
Местные жители рассказали 360.ru, что все утро сидели в подвале. Они слышали около 90 взрывов. Пять человек получили ранения.