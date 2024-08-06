Последствия атаки ВСУ на Курскую область сняли на видео

Последствия атаки ВСУ на Суджанский район Курской области запечатлены на видео перед попыткой прорыва диверсионно-разведывательной группы. Кадры из обстрелянного города опубликовал Telegram-канал Mash .

На видеозаписи видны разрушения, обстрелянные жилые кварталы — многие дома получили значительные повреждения, на дорогах разбросаны обломки зданий и куски асфальта, вырванные ударами снарядов. В результате атаки ранения получили минимум пять человек.

После обстрела в район попыталась прорваться ДРГ, однако, по словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова, российские пограничники предотвратили прорыв ВСУ.

Известно, что численность ДРГ составляла около 100 человек, они были вооружены американскими винтовками М4, гранатами и взрывчаткой C4.

Ранее из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадал водитель, который двигался по трассе в момент нападения.