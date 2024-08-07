Более 20 квартир в Воронеже получили повреждения после атаки БПЛА

Гусев: 22 квартиры и 38 авто получили повреждения при атаке дронов в Воронеже

После падения обломков беспилотников в Воронеже повреждения получили 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 машин. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Поквартирный обход для оценки ущерба будет проведен после завершения мероприятий оперативных служб», — добавил он.

В мэрии города уточнили, что по поручению главы Воронежа Сергея Петрина специалисты работают с жителями и разъясняют им порядок возмещения повреждений. Задать вопросы можно по телефонам: 249-42-75 — для Левобережного района, 252-42-08 — для Центрального.

Несколько вражеских дронов сбили в Воронежской области утром 7 августа. При падении обломки беспилотников повредили жилые дома и машины на улице Березовая Роща и Ленинском проспекте. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.

Пострадал один человек. Мирный житель в состоянии средней степени тяжести находится в больницы.

Ранее очевидица налетов дронов рассказала, что слышала несколько взрывов. Один беспилотник летел на большой скорости и очень низко.