Утром несколько украинских беспилотников атаковали Воронеж. Дежурные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы их подавили. Один из дронов выбил стекла в жилом доме. Жительница соседнего подъезда, ставшая свидетельницей происшествия, рассказала 360.ru обстоятельства ЧП.

По ее словам, место удара находилось в 50 метрах от подъезда собеседницы 360.ru.

Услышав гул, она вышла на балкон, даже сначала не поняв, что происходит. Беспилотник летел на большой скорости и очень низко. Она поняла, что он может врезаться в их дом.

«На балконе все тряслось. У всех машин сработали сигнализации. Я сразу перешла в другую комнату, в детскую, и стала снимать. Как раз пошел дым после этого взрыва. И минуты через четыре, наверное, был второй [взрыв]. Но он был где-то не в нашем районе», — рассказала женщина.

Она оказалась, предположительно, единственной свидетельницей и уже дала показания сотрудникам ФСБ. На месте работают все экстренные службы.

По словам женщины, беспилотник повредил четыре верхних этажа на углу дома. Однако она предположила, что в пострадавших квартирах никто не живет, возможно, идет ремонт, поскольку она видела выводы от кондиционера и окна, открытые на проветривание.

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