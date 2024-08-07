Один человек пострадал при падении обломков дрона в Воронеже

Губернатор Гусев: житель Воронежа попал в больницу после падения обломков БПЛА

Один мирный житель пострадал при падении обломков украинского дрона на Ленинском проспекте в Воронеже. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу», — написал Гусев.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, в ближайшее время пострадавшему удалят осколки.

«На данный момент известно о 22 поврежденных квартирах, пяти нежилых помещениях и 38 автомобилях», — добавил губернатор.

Несколько вражеских дронов сбили в Воронежской области утром 7 августа. При падении обломки беспилотников повредили жилые дома и машины. В распоряжении 360.ru оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.

Местная жительница рассказала 360.ru про обстоятельства ЧП. Она увидела низколетящий дрон и поспешила скрыться. На балконе все затряслось, у машин завыли сигнализации, женщина услышала несколько громких взрывов.