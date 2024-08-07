Появились кадры последствий атаки дронов ВСУ на Воронеж

Несколько вражеских дронов сбили в Воронежской области. При падении обломки беспилотников повредили жилые дома. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Один БПЛА влетел в фасад верхних этажей многоэтажки на улице Березовая Роща. В здании выбило окна. Обломки еще одного дрона рухнули на Ленинском проспекте. Там повреждения получили несколько квартир и машины.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Пострадавших среди населения нет, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Последствия налета дронов продолжают устранять.

«Комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники», — отметил он.

Как стало известно ранее, беспилотники были начинены поражающими элементами. Маленькие железные шарики после атаки на Воронеж нашли в кузове одной из поврежденных машин.

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