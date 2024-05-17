Более 100 беспилотников над территорией России уничтожили за ночь | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 12:08 Более 100 беспилотников над территорией России уничтожили за ночь Силы ПВО за ночь уничтожили 102 беспилотника над Россией РИА «Новости»

Читать 360 в

За минувшую ночь средства ПВО и Черноморский флот уничтожили свыше 100 беспилотников и шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщали в Минобороны.

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории РФ», — указали в оборонном ведомстве.

Реклама

Более 50 беспилотников перехватили и ликвидировали над Крымом. Еще 44 — над Краснодарским краем. Шесть дронов уничтожили в Белгородской области, еще один — в Курской.

Морская авиация и патрульные катера нейтрализовали шесть безэкипажных катеров в Черном море.

Два дрона атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе. В результате на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Спустя время возгорание ликвидировали. Пострадавших в результате атаки нет.