Пожар на пострадавшем от БПЛА заводе в Туапсе локализовали | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 06:37 Пожар на пострадавшем от БПЛА заводе в Туапсе локализовали Оперштаб Краснодарского края: пожар на НПЗ в Туапсе локализовали Пресс-служба МЧС

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В Туапсе локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавшем от падения дрона. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Пожар локализован», — сообщила пресс-служба.

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Атаку совершили рано утром 17 мая. По информации оперштаба, на гражданскую инфраструктуру нацелили два беспилотника. Из них один рухнул на территории НПЗ в Туапсе, началось возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ночью громкие звуки слышали в Новороссийске, сработала система оповещения о ракетной опасности. Силы ПВО подавили более 10 беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Дронами пытались атаковать гражданские объекты, произошли локальные возгорания. Мирные жители не пострадали.