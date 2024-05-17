Военные объявили об уничтожении 51 беспилотника в Крыму | 360°

17 мая 2024, 07:37
Военные объявили об уничтожении 51 беспилотника в Крыму
Минобороны: силы ПВО уничтожили 51 БПЛА в Крыму и 44 дрона в Краснодарском крае
Российские военные отразили массированную атаку беспилотниками на приграничные регионы. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской и Курской областях уничтожили 102 дрона, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины», — заявила пресс-служба.
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В Крыму уничтожили и перехватили 51 дрон, а Краснодарском крае — 44 беспилотника. Еще шесть беспилотников ликвидировали в Белгородской области и один в Курской.
Шесть безэкипажных катеров засекли в акватории Черного моря. Их обезвредили силами морской авиации и патрульных катеров.
Обломки БПЛА в Севастополе повредили подстанцию. В городе ввели точечные отключения света, отменили занятия в школах, детсадах и средних профессиональных образовательных учреждениях. В Туапсе после атаки произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. К утру огонь локализовали.
Беспилотники
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Севастополь
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