Более 10 украинских беспилотников уничтожили над тремя регионами России за ночь

Минобороны: ПВО за ночь перехватила над российскими регионами 11 дронов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

Ночью украинские боевики пытались атаковать территории России беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО сработали успешно.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области», — указали в оборонном ведомстве.

Губернатор региона Александр Богомаз предупреждал о работе систем противовоздушной обороны. Еще четыре дрона уничтожили над Белгородской областью, три — над Крымом.

Накануне из-за атаки боевиков ВСУ жители сразу пяти населенных пунктов Белгородской области на время остались без газа. Дроны-камикадзе ударили по селу Мешковое. Один из беспилотников повредил линию газоснабжения. Подача голубого топлива временно прекратилась в дома хуторов Стадников, Желобок и Бабенков, а также в села Терезовка и Мешковое.

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