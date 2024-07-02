Более 10 украинских беспилотников уничтожили над тремя регионами России за ночь

Российские средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 11 беспилотников ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны .

Ночью украинские боевики пытались атаковать территории России беспилотными летательными аппаратами. Средства ПВО сработали успешно.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области», — указали в оборонном ведомстве.

Губернатор региона Александр Богомаз предупреждал о работе систем противовоздушной обороны. Еще четыре дрона уничтожили над Белгородской областью, три — над Крымом.

Накануне из-за атаки боевиков ВСУ жители сразу пяти населенных пунктов Белгородской области на время остались без газа. Дроны-камикадзе ударили по селу Мешковое. Один из беспилотников повредил линию газоснабжения. Подача голубого топлива временно прекратилась в дома хуторов Стадников, Желобок и Бабенков, а также в села Терезовка и Мешковое.