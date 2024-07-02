Второй БПЛА сбили в Брянской области
Богомаз: в Трубчевском районе Брянской области сбили второй БПЛА
В Брянской области 2 июля сбили два беспилотника. Последний засекли над Трубчевским районом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Министерства обороны России пресечена еще одна атака киевского режима. Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказал он.
Богомаз добавил, что никто не пострадал. Оперативные службы прибыли на место происшествия. Разрушений на земле не зафиксировали.
Первый беспилотник сбили ночью над Суражским районом. Украинские военные использовали дрон самолетного типа.
В Шебекине 1 июля при атаке дронами пострадали спасатели. Они тушили загоревшиеся после налета БПЛА автомобили на парковке у торгового центра, а потом сами попали под удар. Водителя пожарной машины увезли в больницу.