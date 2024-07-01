Дроны-камикадзе оставили без газа три хутора и два села в Белгородской области

Жители пяти населенных пунктов в Белгородской области временно остались без газа из-за атак украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Село Мешковое подверглось атакам с помощью дронов-камикадзе, один из которых повредил линию газоснабжения, уточнил он. В результате подача газа прекратилась в дома хуторов Стадников, Желобок и Бабенков, а также сел Терезовка и Мешковое.

В поселке Первомайский в результате обстрела загорелся частный дом, добавил Гладков. В хуторе Мухин, по его данным, FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. Среди местных жителей пострадавших нет.

«Аварийные и оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — заключил он.