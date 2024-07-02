Система ПВО повторно сработала в Брянской области

Богомаз: в Трубчевском районе уничтожили еще один БПЛА

Фото: РИА «Новости»

В Брянской области уничтожили третий за день беспилотник. Военные сбили БПЛА в Трубчевском районе, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над Трубчевским районом уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — заявил он.

Последняя атака стала третьей за 2 июля. Ночью украинский беспилотник устранили в Суражском районе, еще один дрон — в Трубчевском районе. Местные жители не пострадали.

В Белгородской области абоненты в пяти населенных пунктах остались без газа из-за атак со стороны Украины. Один из дронов-камикадзе повредил линию газоснабжения. Аварийное отключение произошло в селах Терезовка и Мешковое, хуторах Стадников, Бабенков и Желобок. Власти сообщали, что энергетики занялись устранением неполадок.

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