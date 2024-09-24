Алаудинов: на Донецком направлении бойцы ВСУ уже дали деру в сторону Киева

Украинские военные начали бежать с Донецкого направления в сторону Киева, а российские войска уверенно продвигаются в ДНР. Об этом в своем Telegram-канале рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник уже понимает, что у него реально фронт на всем направлении рухнул, и потихоньку он делает ноги в сторону Киева, собирается и дает деру», — заявил он.

По его словам, в понедельник, 23 сентября, российские военные также уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками, автомобиль, пикап с десантом и миномет.

До этого Алаудинов рассказал, что только на одном участке в Курской области сбежали 60 боевиков ВСУ, которые отказались от участия в боевых действиях и ушли в сторону границы.

Ранее офицер сообщил о выводе бойцов ВС РФ, которые месяц удерживали позиции в Курской области, причем находились в полном окружении врага. Эвакуированных российских военных направили в госпитали.

Алаудинов ранее рассказал, что воюющие в рядах ВСУ иностранные наемники убивали стариков, женщин и детей в курском приграничье.