Действия иностранцев в Курской области назвали грязной работой

Иностранные наемники в рядах ВСУ в Курской области выполняли самую грязную работу и убивали мирных жителей. Об этом ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Я так понял, в большинстве своем у них там это самая грязная работа. Именно иностранцы, во-первых, у нас отличились убийствами стариков, женщин и детей. Они всегда выполняют самую грязную работу, получается. Если их где-то сажают, то они выглядят как заградотряды», — отметил он.

Алаудинов подчеркнул, что в первые дни появления боевиков в Курской области в ряде населенных пунктов была слышна иностранная речь.

Ранее командир «Ахмата» указал на понимание командованием ВСУ неспособности боевиков прорваться к территории Курской атомной электростанции. Националисты, обращал внимание Алаудинов, не отказываются от таких попыток.