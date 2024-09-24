Алаудинов сообщил о выводе проведших месяц в окружении бойцов из Курской области

Российские военнослужащие в течение месяца удерживали позиции в Курской области, находясь в полном окружении. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале , что их эвакуировали и распределили по госпиталям.

Освобождение бойцов, по его словам, проходило на протяжении последних нескольких дней. Алаудинов сообщил, что военные пробыли в полном окружении около месяца, его подразделения не имели доступа к ним. Лишь когда российские силы закрепились на следующем участке, их отправили в тыл.

«После этого мы этих ребят вывели. К ребятам поехал, проведал. Они все в госпитале. Большую часть уже вывезли в госпитали в Москву, в другие регионы», — сказал он.

Он добавил, что на Суджанском направлении российские подразделения уничтожили два пункта управления БПЛА, автомобиль, миномет и пикап с десантом. По словам Алаудинова, ситуация в Курской области за последний день не претерпела серьезных изменений.

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