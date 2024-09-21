Бросили все и ушли. Алаудинов рассказал о 60 боевиках ВСУ, сбежавших из Курской области

Из Курской области сбежали 60 боевиков Украины. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале .

«Хочу отметить, что на одном участке там (из ВСУ) человек 60 просто снялись, убежали», — заявил он.

По словам Алаудинова, украинское командование «всеми своими фибрами» пыталось возвратить убежавших боевиков, но те отказались выполнять боевые действия, «бросили все» и ушли в сторону границы.

Ранее командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз заявил, что в начале августа в Курскую область заходили элитные подразделения ВСУ. Теперь «качество» украинских войск на этом направлении упало. Командование Украины туда отправляет силы из территориальных батальонов, потому что «их не жалко».