Бросили все и ушли. Алаудинов рассказал о 60 боевиках ВСУ, сбежавших из Курской области

Алаудинов: 60 украинских военных сбежали в Курской области от ВС России

Фото: РИА «Новости»

Из Курской области сбежали 60 боевиков Украины. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале.

«Хочу отметить, что на одном участке там (из ВСУ) человек 60 просто снялись, убежали», — заявил он.

По словам Алаудинова, украинское командование «всеми своими фибрами» пыталось возвратить убежавших боевиков, но те отказались выполнять боевые действия, «бросили все» и ушли в сторону границы.

Ранее командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз заявил, что в начале августа в Курскую область заходили элитные подразделения ВСУ. Теперь «качество» украинских войск на этом направлении упало. Командование Украины туда отправляет силы из территориальных батальонов, потому что «их не жалко».

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