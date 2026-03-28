Бойцы ВС России заняли новые позиции в районе ж/д станции в Константиновке

Российские военные заняли новые позиции и рубежи в районе железнодорожной станции в Константиновке в ДНР, несмотря на попытки бойцов ВСУ контратаковать. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские подразделения ранее смогли отбить у боевиков ВСУ ключевую железнодорожную станцию в Константиновке, в районе которой сейчас идут ожесточенные бои.

«Украинские боевики предпринимают ряд контратак. По улице Мирошниченко заняты новые рубежи и позиции нашими военнослужащими, сейчас идет закрепление на данном участке», — сказал он.

Ранее российский военный с позывным Верум сообщил, что украинские штурмовики начали сдаваться в плен в Константиновке. Российские операторы FPV-дронов нарушили логистику ВСУ в этом районе и подразделения ВСУ остались без воды и еды.

До этого Минобороны России сообщало, что операторы подразделения войск беспилотных систем группировки «Юг» успешно применяют новый отечественный тяжелый беспилотник «Гекса-кран» в боях за Константиновку.