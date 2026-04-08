Бойцы ВС России почти на 6 км вклинились в оборону ВСУ у Колодезного

Российские военные вклинились в оборону ВСУ почти на шесть километров в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие расширили зону контроля и продвинулись на участке Ольховатка — Колодезное. <…> Вклинивание в глубину обороны противника приближается к 5,5 километра, но следует продвигаться дальше», — сказал он.

До этого Марочко сообщал, что украинское командование перестало жалеть личный состав, пытаясь удержать контроль над населенным пунктом Рай-Александровка в ДНР. При этом российские подразделения наступают на село с двух направлений, атакуя боевиков ВСУ.

В конце марта российские военные освободили населенные пункты Шевяковка и Песчаное в Харьковской области. Как тогда отмечал Марочко, тем самым они открыли новый участок фронта и создали еще одну проблему для ВСУ.