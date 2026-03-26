Российские военные установили контроль над населенным пунктом Шевяковка Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных и решительных действий подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Шевяковка Харьковской области», — отметили в ведомстве.

До этого бойцы освободили село Песчаное в Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что тем самым военные создали еще одну проблему для ВСУ, открыв новый участок фронта.

Кроме того, ранее военнослужащие 38-й гвардейской мотострелковой бригады разбили оборону сети опорных пунктов боевиков ВСУ в Запорожской области. Они скрытно пробрались в тыл противника, перерезали пути ротации живой силы и подвоза боеприпасов, а затем уничтожили всю живую силу ВСУ резким накатом.