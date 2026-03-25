Российские штурмовики зашли в тыл ВСУ на 5 км и зачистили сеть опорников

Бойцы 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» зачистили и взяли под контроль сеть опорников ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Скрытно выдвинувшись на дистанцию около пяти километров в тыл противника, штурмовики взяли под контроль дорожный перекресток, перерезав пути подвоза боеприпасов и ротации живой силы ВСУ», — сообщили в военном ведомстве

По словам командира штурмовиков с позывным Лева, боевики ВСУ не ожидали продвижения подразделений ВС России. Российские военные резким накатом уничтожили всю живую силу.

В Минобороны уточнили, что бойцы «Востока» своим маневром лишили украинских боевиков возможности безопасно передвигать войсковые резервы. Кроме того, они обеспечили своим подразделениям условия для дальнейшего продвижения в регионе.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко оценил освобождение села Песчаного в Харьковской области. По его словам, российские военные тем самым открыли новый участок фронта, создав еще одну проблему для ВСУ.