Бойцы ВС РФ уничтожили вражеский дрон с помощью ножниц

Российские военные снова проявили смекалку, устроив засаду на оптоволоконный FPV-дрон ВСУ и перерезав его кабель ножницами. Беспилотник взорвался, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» , опубликовав кадры операции.

На них видно, как два российских бойца пропустили мимо себя украинский беспилотник, летящий в лесу. Когда он улетел вперед, они выскочили на тропинку, над которой пролегал маршрут БПЛА ВСУ.

Бойцы отыскали оптоволоконный кабель и перерезали его небольшими медицинскими ножницами. Дрон взорвался спустя несколько секунд.

Ранее российские операторы FPV-дронов заметили на разведывательном беспилотнике ВСУ сообщение от украинского дроновода. В нем он попросил не сбивать его аппарат, так как это последний БПЛА. Если его уничтожат, то бойца ВСУ переведут в пехоту.

До этого стрелок из группировки войск «Центр» Иван Полозин сбил голыми руками украинский беспилотник в донецкой Новоалександровке.