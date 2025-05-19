Российский боец голыми руками сбил беспилотник ВСУ в Новоалександровке

Стрелок второго мотострелкового батальона девятой мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Иван Полозин голыми руками сбил вражеский беспилотник в Новоалександровке в ДНР. Об этом он сообщил ТАСС .

«Заходили в населенный пункт, заканчивалась посадка, и нам надо было бежать 300 метров по открытой местности. Забежали. В начале деревни спрятаться невозможно, все разрушено. Нашли ближайший дом, туда запрыгнули, и нас засекла птичка», — заявил он.

Дроны летели по очереди. Бойцам удалось уничтожить шесть беспилотников, но один все-таки проник в окно. В итоге Иван Полозин одной рукой сбил его. Аппарат отлетел и взорвался в полутора-двух метрах.

После случившегося военный сильно не пострадал, повредилась только кисть руки. Остальные сослуживцы не получили ранений.

Ранее боец СВО Закарья Алиев три недели в одиночку удерживал украинский опорник в Запорожской области. Он был в туннеле, когда боевики разбомбили блиндаж.