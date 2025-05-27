Украинский дроновод обратился со странной просьбой к российским операторам FPV

Солдат ВСУ попросил российских военных не сбивать его последний беспилотник

Дроновод ВСУ обратился к российским операторам беспилотников FPV с необычной просьбой. Об этом написал Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север».

Российские операторы FPV-дронов заметили на разведывательном украинском беспилотнике сообщение. В нем дроноводы ВСУ попросили не сбивать беспилотник: «Пожалуйста, не надо FPV, последний дрон, переведут в пехоту».

«Это не только признание заслуг нашего „воздушного ПВО“, которое сбивает значительное количество тяжелых коптеров и беспилотников самолетного типа противника, но и подтверждает наш тезис, что украинских „беспилотчиков“ массово переводят в пехотные подразделения за утрату дрона», — отметили авторы публикации.

По данным канала, очередной расчет операторов беспилотников ВСУ отправился в штурмовики, о чем свидетельствуют кадры объективного контроля.

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