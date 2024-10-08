Штурмовики из 110-й бригады Южной группировки войск уничтожили подразделение ВСУ, перепутавшее российских военных с сослуживцами. Об этом боец с позывным Фауст рассказал на видео, представленном Минобороны РФ, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, все произошло в ходе освобождения населенного пункта Желанное в ДНР, куда его бригада зашла практически первой. Сначала они зашли в первые хаты, которые уже были разрушены.

Перед Желанным-1 украинские боевики встретили их шквальным огнем, минометами и беспилотниками, но его подразделение справилось благодаря грамотной координации командования с помощью БПЛА.

Боец рассказал, что вечером они заняли самую крайнюю хату в Желанном-1 и выставили дозор, чтобы отдохнуть. Под утро к дому подъехала боевая машина ВСУ, но дозорный вовремя отреагировал, доложил командиру и бойцы заняли оборону в доме.

Украинские военные подошли к дому и только потом поняли, что ошиблись и попытались сбежать.

«Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все — там ротация и осталась, возле этой хаты», — заявил штурмовик.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил командиру танка Тимуру Варину звание Героя России за помощь штурмовикам, которым он помог пройти через минное поле во время штурма Новомихайловки.