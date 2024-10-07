Танкисту, который помог штурмовикам пройти минное поле, присвоили звание Героя России

«Владимир Путин присвоил жителю Чукотского автономного округа Тимуру Варину звание Героя Российской Федерации», — заявили на административном сайте.

Губернатор региона Владислав Кузнецов рассказал, что Варин является командиром танка группировки войск «Север». Он вместе с сослуживцами обеспечил проход штурмовой группы через минное поле во время штурма Новомихайловки.

Военного призвали к службе в ВС РФ в сентябре 2022 года. Он выполнял боевые задачи в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.

Ранее Владимир Путин присвоил военному корреспонденту Евгению Поддубному звание Героя России. Как написано в указе главы государства, журналист удостоился этого за мужество и героизм, который проявил во время исполнения своего служебного долга.