Танкисту, который помог штурмовикам пройти минное поле, присвоили звание Героя России
Танкист из Чукотки Тимур Варин получил звание Героя России за помощь штурмовикам
Командир танка Тимур Варин получил звание Героя России. Об этом сообщило правительство Чукотки.
«Владимир Путин присвоил жителю Чукотского автономного округа Тимуру Варину звание Героя Российской Федерации», — заявили на административном сайте.
Губернатор региона Владислав Кузнецов рассказал, что Варин является командиром танка группировки войск «Север». Он вместе с сослуживцами обеспечил проход штурмовой группы через минное поле во время штурма Новомихайловки.
Военного призвали к службе в ВС РФ в сентябре 2022 года. Он выполнял боевые задачи в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты.
Ранее Владимир Путин присвоил военному корреспонденту Евгению Поддубному звание Героя России. Как написано в указе главы государства, журналист удостоился этого за мужество и героизм, который проявил во время исполнения своего служебного долга.