В Курской области российские военные на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Его процитировало РИА «Новости» .

Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция по уничтожению украинских боевиков в курском приграничье продолжается. Вторгнувшуюся в российский регион группировку ВСУ изолировали и уничтожают.

«На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зоны безопасности», — сказал начальник Генштаба ВС РФ.

До этого Герасимов доложил Путину, что Киев планировал создать стратегической плацдарм в курском приграничье с целью использования его в качестве разменной монеты в переговорах с Россией. Он также добавил, что российские военные освободили 86% территории Курской области.