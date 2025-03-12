Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена и планомерно уничтожается

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Киев планировал создать плацдарм в Курской области, но его планы провалились. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Киевский режим ставил целью создание в Курской области так называемого стратегического плацдарма для использования потом его в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией», — сказал Герасимов.

В своем докладе президенту России Владимиру Путину он также отметил, что войска окружили и изолировали украинскую группировку. Сейчас идет ее планомерное уничтожение.

Герасимов добавил, что российская армия продолжает освобождение Курской области. Перед ней стоит задача выйти на государственную границу в кратчайшие сроки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел совещание в одном из командных пунктов курской группировки ВС РФ.