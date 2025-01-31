Бойцы ВС РФ отразили атаку ВСУ в селе Каменское Запорожской области

Рогов: ВС РФ отбили атаку ВСУ и продвинулись в центр села Каменское

Российские военные успешно отразили наступление украинских войск в селе Каменское, находящемся на Запорожской линии фронта. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, украинские боевики пытались контратаковать в Каменском, но безуспешно.

«Наши войска не просто отбили контратаку, но и продвинулись севернее, расширив участок контроля в центральной части села», — заявил Рогов.

Село Каменское расположено на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Там же расположен населенный пункт Степногорск, полностью оккупированный ВСУ. В Каменском же сейчас идут бои.

Освобождение этих населенных пунктов от ВСУ откроет дорогу российской армии на город Запорожье.

Ранее украинские боевики атаковали беспилотником Энергодар, но сбитый российскими военными аппарат взорвался в небе, причем обошлось без разрушений и пострадавших.