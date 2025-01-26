ВСУ атаковали город-спутник запорожской АЭС

Врио главы Энергодара Пухов сообщил об атаке ВСУ по центру города

Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил врио главы Энергодара Максим Пухов в Telegram-канале .

«Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар», — написал он.

По его словам, украинский беспилотный летательный аппарат сбили в центре города. Детонация случилась в небе, в результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано. Обе террористические атаки были направлены туда, где кипит мирная жизнь, подчеркнул Пухов.

Задача таких ударов, нарушить нормальное функционирование города и создать панику среди населения. Пухов призвал жителей проявить предельную внимательность и осторожность, также важно избегать открытых пространств.

Накануне мирных жителей Горловки получили ранения в результате детонации суббоеприпаса ВСУ. Мэр города Иван Приходько уточнил, что взорвался снаряд типа «колокольчик».