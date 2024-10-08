Бойцы ВС РФ начали продвигаться в центр Дзержинска

Российские войска начали продвигаться в центр Дзержинска (Торецк — украинское название). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российские военные продвинулись сразу на нескольких направлениях.

«Первое — от шахты „Северная“ вдоль железной дороги, это для северного охвата города. От этой же шахты ребята двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку», — рассказал Кимаковский.

До этого советник в эфире Первого канала заявил, что освобождение западно-донецкой агломерации с центром в Красноармейске окажет такое серьезное давление на оборону ВСУ в Запорожской области, что «он может посыпаться вплоть до Днепра». В эту агломерацию входят Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Селидово.

Ранее Кимаковский сообщил, что российские военные окружили Кураховку и Селидово.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские боевики начали строить укрепрайоны с бетонными бункерами в Запорожской области и ДНР, в частности, в районе Красноармейска.