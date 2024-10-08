Военнослужащие Вооруженных сил Украины занялись строительством укрепрайонов с бетонными бункерами в Запорожской области и ДНР. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об этом РИА «Новости».
«Украинские боевики в срочном порядке строят укрепрайоны с подземными бетонными бункерами в районе Орехова, а также в Запорожском районе на подступах к Запорожью», — сказал он.
Рогов сообщил, что такие же укрепления ВСУ начали возводить в районе Красноармейска (Покровска) у границы Днепропетровской области и ДНР. С чем связана активизация работ, он не уточнил.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил о тяжелой ситуации для украинских войск из-за потери Красноармейска. По его словам, ВСУ использовали этот город как логистический узел, но утратили контроль над ним.
ВСУ принялись экстренно строить бункеры в Запорожской области и ДНР
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