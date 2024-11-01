Бойцы СВО с 1 ноября смогут подтвердить свой статус без оформления документов

С 1 ноября во всех регионах России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде», — уточнили в оборонном ведомстве.

Раньше, чтобы подтвердить свой статус, участники специальной операции должны были собирать документы в нескольких организациях и лично предоставлять их. Теперь же они могут получить справку в любом МФЦ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в ведении СВО. Он посоветовал не обращать внимания на заявления Запада про усталость от боевых действий. Глава государства также отметил, что нынешнее руководство Украины не хочет вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта.