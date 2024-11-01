Сегодня 10:34 Бойцы СВО с 1 ноября смогут подтвердить свой статус без оформления документов Фото: РИА «Новости»
С 1 ноября во всех регионах России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника спецоперации. Об этом сообщили в
пресс-службе Минобороны страны.
«Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде», — уточнили в оборонном ведомстве.
Раньше, чтобы подтвердить свой статус, участники специальной операции должны были собирать документы в нескольких организациях и лично предоставлять их. Теперь же они могут получить справку в любом МФЦ.
Ранее президент России Владимир Путин
призвал не расслабляться в ведении СВО. Он посоветовал не обращать внимания на заявления Запада про усталость от боевых действий. Глава государства также отметил, что нынешнее руководство Украины не хочет вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта.
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