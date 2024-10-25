Путин призвал не расслабляться в ведении СВО
Путин посоветовал игнорировать заявления Запада об усталости от боевых действий
Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на заявления представителей Запада об усталости от боевых действий. Об этом он рассказал журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой.
«Знаете, не стоит расслабляться: кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — подчеркнул глава государства.
Ранее польская газета Do Rzeczy опубликовала статью, в которой рассказали, что Западу придется искать способы сосуществования с Россией по окончании вооруженной фазы конфликта на Украине и первым шагом к урегулированию может стать частичное ослабление санкций. Автор публикации призвал Польшу и саму поучаствовать в этом процессе.
Сам Путин, говоря накануне на пресс-конференции о переговорах с Украиной, отметил, что «мяч на их стороне».