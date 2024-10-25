Путин призвал не расслабляться в ведении СВО

Президент России Владимир Путин призвал не обращать внимания на заявления представителей Запада об усталости от боевых действий. Об этом он рассказал журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой .

«Знаете, не стоит расслабляться: кто-то устал, кто-то там не так себя ведет. Мы не должны обращать на это внимание», — подчеркнул глава государства.

Ранее польская газета Do Rzeczy опубликовала статью, в которой рассказали, что Западу придется искать способы сосуществования с Россией по окончании вооруженной фазы конфликта на Украине и первым шагом к урегулированию может стать частичное ослабление санкций. Автор публикации призвал Польшу и саму поучаствовать в этом процессе.

Сам Путин, говоря накануне на пресс-конференции о переговорах с Украиной, отметил, что «мяч на их стороне».