Путин: в переговорах с Украиной сейчас мяч на их стороне

Президент России Владимир Путин на вопрос о переговорах с украинской стороной, отметил, что «мяч на стороне главарей киевского режима». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин напомнил, что нынешнее руководство Украины не хочет вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта.

«Начало переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения и проведении на Украине выборов президента. Видимо, не готовы пока. Мяч на их стороне», — сказал он.

Ранее на полях саммита БРИКС глава государства заявил, что выступает против временного прекращения огня на Украине. Путин подчеркнул, что акцент нужно делать не на кратковременном перемирии, а на достижении прочного мира.

Российский лидер также предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений.