МО: ВСУ потеряли в зоне действий «Севера» 3 НРТК и 39 пунктов управления БПЛА

Подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили три наземных робототехнических комплекса, несколько квадроциклов, 39 пунктов управления БПЛА и 145 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки Василия Межевых.

«Вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 97 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов R-18, три квадроцикла и три НРТК противника», — заявил он.

Межевых уточнил, что украинские боевики также потеряли два миномета.

Ранее Минобороны России сообщило, что старший сержант Максим Дергоусов помог уничтожить два минометных расчета и до восьми боевиков ВСУ. Днем ранее артиллеристы группировки войск «Север» проредили ряды противника. Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и украинских солдат в Харьковской области.