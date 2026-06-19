Российский боец ликвидировал два минометных расчета ВСУ

МО: старший сержант Дергоусов помог уничтожить 2 миномета и до 8 боевиков ВСУ

Старший сержант Максим Дергоусов помог уничтожить два минометных расчета и до восьми украинских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Военное ведомство уточнило, что расчеты БПЛА вскрыли вражеские позиции. Когда Дергоусов получил данные о местонахождении украинских боевиков, то приказал экипажу боевой машины подавить вскрытые огневые средства ВСУ.

«В результате артиллерийского огня было уничтожено два минометных расчета и до восьми военнослужащих ВСУ», — уточнили в Минобороны.

При выполнении боевых задач также отличился рядовой Денис Панюшин. Боец уничтожил при помощи ударного дрона замаскированное артиллерийское орудие ВСУ.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ лишились почти 1,4 тысячи военных на всех участках спецоперации.