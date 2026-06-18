МО: расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили блиндажи и боевиков ВСУ в Харьковской области

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Расчеты «Гиацинт-Б» выполняют боевые задачи на Харьковском направлении. Они точными выстрелами уничтожили пункты управления беспилотниками, блиндажи и личный состав подразделений ВСУ.

До этого расчет разведывательного БПЛА «Зала» обнаружил цели. Артиллеристы открыли огонь в течение считанных минут после обнаружения цели.

«За счет данных, поступающих от расчетов воздушной разведки, артиллеристы точно наводятся на цели с минимальной корректировкой огня в режиме реального времени», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Север» уничтожил осколочно-фугасными боеприпасами пункт управления БПЛА и точки запуска беспилотников в Харьковской области.