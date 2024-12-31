Российские военнослужащие серьезно продвинулись в городе Курахово в ДНР. Тележурналист Владимир Соловьев сообщил в своем Telegram-канале , что они освободили три предприятия и развернули национальный флаг.

«Пятая бригада — легендарная пятерка — завершила год мощной победой: освобождены три завода в Курахове, задача выполнена блестяще, а конечная точка зоны ответственности достигнута», — сказал он.

Соловьев опубликовал снятое дроном видео с участием военнослужащих. Трое мужчин развернули на территории освобожденного завода флаг России.

В декабре подразделения Вооруженных сил Украины попали в мышеловку в ДНР. Российские военнослужащие зачистили жилые кварталы в Курахове, а затем взяли город под полный контроль.

Боевую работу 238-й артиллерийской бригады ВС России на Кураховском направлении показал RT. Военнослужащие уничтожили оборонительные позиции противника разными видами оружия, в том числе пушкой Д-74.