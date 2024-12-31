Военкор Котенок объявил об освобождении Курахова

Российские войска взяли полный контроль над городом Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Он подчеркнул, что сейчас военные приступили к финальной зачистке окраин города, где остались украинские боевики.

«Курахово (ДНР). Город — наш. Есть еще по окраинам кое-где укропы. Но в целом город освободили. Идет зачистка», — написал Котенок.

Свое сообщение военкор завершил поздравлением с наступающим Новым годом.

В минувший понедельник, 30 декабря, авторы Telegram-канала проекта военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщили, что российские военные после окончания зачистки микрорайона Южный в Курахове водрузили на крыше одной из многоэтажек российский триколор.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отмечал, что освобождение Курахова сильно сократит возможности украинских боевиков вести артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка.