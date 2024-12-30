Флаг России появился над Кураховом

Российские военные полностью зачистили от ВСУ жилую застройку в Курахове в ДНР и водрузили флаг на один из многоэтажных домов. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«Флаг России развевается над Кураховом. С самого утра отличные новости. С мест сообщили, что от присутствия ВСУ зачистили микрорайон Южный и всю жилую застройку в Курахове. Слава русскому оружию!» — написал военкор Семен Пегов.

По его словам, флаг России на одной из многоэтажек водрузил боец 110-й бригады с позывным Солнце.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что полное освобождение Курахова позволит остановить артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка.

Он напомнил, что российские подразделения уже взяли под контроль несколько населенных пунктов, в том числе Веселый Гай, Анновку, Трудовое, Новопустынку, Пушкино, Зеленовку, Старые Терны и Новый Комар. Пушилин отмечал, что подразделения выдвинулись в сторону Красноармейска из населенного пункта Заря.