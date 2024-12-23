Украинские подразделения попали в окружение на Времевском направлении в ДНР, угодив в «мышеловку» ВС РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

Он написал, что 60-я отдельная мотострелковая Краснознаменная бригада, входящая в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новоселка западнее Нескучного и Времевки. Российские бойцы после ликвидации «Сторожевого» кармана использовали погодные условия для прорыва.

По словам Котенка, до дороги осталось менее 500 метров. Это уже практический физический контроль, а не только огневой. Военкор пояснил, что группировка ВСУ, находящаяся в Новом Комаре, попала в оперативное окружение.

«Кроме того, группировкой „Восток“ были уничтожены все мосты и переправы, используемые противником. Мышеловка захлопнулась», — подчеркнул Котенок.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что бойцы ВС РФ отбили все атаки украинских боевиков на Васильевском направлении в Запорожской области.