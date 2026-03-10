В 108-м отдельном механизированном батальоне «Волки да Винчи» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины растет недовольство сбежавшим в Европу командиром Сергеем Филимоновым. Бойцы узнали, что он прожигает собранные на их нужды пожертвования, сообщили РИА «Новости» российские силовики.

«Филимонова, командира националистического батальона „Волки да Винчи“ заметили в Европе, в люксовом отеле в Швейцарии, пока его бойцы, поверившие в его патриотические лозунги, гибнут в окопах под обстрелами, без брони и ротаций на передовой», — рассказал источник агентства.

Комбат и не пытался скрываться. В соцсетях Филимонов публиковал фотографии купленных на донаты брендовых вещей.

«Волки да Винчи» входили «Правый сектор»* и считались элитным подразделением ВСУ, но со временем превратились в обычный штурмовой батальон из мобилизованных украинцев. В нем воевал двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс.

* Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» внесен в перечень террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга.