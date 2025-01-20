Командиры ВСУ не в состоянии наладить эффективное управление своими войсками на Красноармейском направлении. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По данным журналистов, уже почти год там «сохраняется хаос в управлении войсками и подразделениями на разных уровнях». Также стало известно, что там, как и на других направлениях ВСУ, бригады военных не получают должного подкрепления. Новые подразделения быстро теряют солдат и технику из-за нехватки опыта. Большое количество военнослужащих сбегают с позиций.

Командир 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов рассказал журналистам, что не имеет связи с некоторыми позициями. Это связано с отсутствием раций у военных. При этом у небольшого количества солдат все-таки получается связываться с командованием, но только в моменты, когда «пробивается» интернет.

Ранее полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинские боевики часто дезертируют, потому что не могут сражаться против российской армии. Также военный назвал убийственными темпы наступления ВС России в зоне спецоперации.