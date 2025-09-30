Одним из спикеров военного форума в Польше стал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса. Нэйт Вэнс служил в ВСУ, узнало РИА «Новости» .

Вэнс, судя по расписанию форума, выступит во вторник, 30 сентября. Он посвятит свою речь «реформированию боевого потенциала Украины».

Организаторы представили родственника высокопоставленного чиновника Белого дома как украинского ветерана. Неизвестно, сменил ли Нэйт Вэнс гражданство.

За плечами у родившегося в Техасе американца не только служба в американской морской пехоте, но и прямое участие в боевых действиях на украинской стороне. Пресса предполагала, что Нэйт Вэнс поддержал националистов Украины еще в 2014 году.

Издание Le Figaro писало, что Нэйт Вэнс служил в нацбатальоне «Волки да Винчи». Ему 47 лет, на Украину мужчина поехал «из любопытства и ради приключений» в мае 2022 года.

По версии французской газеты, Вэнс принимал участие в боях за Артемовск. Украину он покинул в январе 2025 года — побоялся оказаться в плену после того, как его брат вступил в должность вице-президента США.

