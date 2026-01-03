Кимаковский: взвод «Волки да Винчи» уничтожили в Запорожской области

Часть взвода элитного подразделения ВСУ уничтожили в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков „Волки да Винчи“, существенная часть этого взвода уничтожена», — поделился советник.

В результате удара российских войск уничтожены около 10 боевиков.

Ранее Кимаковский сообщил, что элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» требует вывода из-под Гуляйполя, так как несет большие потери на этом участке фронта.

За последние дни подразделение потеряло около 40 человек личного состава.

В последние дни 2025 года ВСУ ударили по Запорожской области, без света остались несколько населенных пунктов и около 20 тысяч абонентов.