Военные Вооруженных сил России нашли в опорном пункте ВСУ под Константиновкой греческий паспорт. Это может указывать на присутствие иностранных наемников, сообщил РИА «Новости» оператор БПЛА Южной группировки войск Соболь.

«При заходе на опорный пункт ВСУ начали осматривать позиции, проводить досмотр», — рассказал он.

По словам бойцам, военные нашли греческий паспорт — его изъяли и передали по команде вышестоящему начальству.

Ранее британских и французских наемников ВСУ заметили в Красноармейске.

В ДНР иностранца Хайдена Уильяма Дэвиса, работавшего на украинскую армию, приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Его осудили по статье о наемничестве.