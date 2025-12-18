В ДНР вынесли приговор британскому наемнику, воевавшему за ВСУ

Верховный суд ДНР приговорил британского наемника Хайдена Уильяма Дэвиса к 13 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Следователи ФСБ установили, что в августе 2024 года 30-летний подсудимый прибыл в республику с Интернациональным легионом территориальной обороны Украины.

Наемник принимал активное участие в боевых действиях против российских военных, в декабре 2024-го его взяли в плен.

Верховный Суд ДНР признал Дэвиса виновным в совершении преступления по статье «Наемничество» и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Верховный суд ДНР заочно арестовал 26-летнюю итальянку Жасмин Шифф по статье о наемничестве. Она участвовала в незаконных боевых действиях на стороне ВСУ с марта по ноябрь 2022 года и получила за свое участие более 540 тысяч рублей. Женщину разыскивают по международному ордеру.