В Красноармейске находились британские и французские наемники. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец из города Владимир Головня.

«Были француз и англичанин. Этот англичанин по-русски разговаривал, но немного с акцентом. Он это сам сказал. Он сказал, что и сам англичанин, и сказал про то, что тут французы», — сказал собеседник агентства.

Головня признался, что посчитал встреченных иностранцев военными, так как они носили соответствующую форму.

Ранее в ДНР наемника Хайдена Уильяма Дэвиса приговорили к 13 годам в колонии строго режима, осудив по статье о наемничестве. Британец прибыл на Украине в августе 2024 года и активно участвовал в боях против российских военных. В плен попал в конце того же года.

До этого российские военные ликвидировали французского наемники Бенжамена Дихе с позывным Benso в Запорожской области, причем на тот момент боевик выполнял свое первое задание.