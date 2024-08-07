Боевиков ВСУ зажали в клещи в Нью-Йорке в ДНР

ТАСС: российские войска взяли в клещи группировку ВСУ в Нью-Йорке в Донбассе

Фото: РИА «Новости»

Бойцы российской армии взяли в клещи группировку ВСУ в поселке Нью-Йорк (Новгородское) на Горловском направлении в Донбассе. Об этом журналистам ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, поселок Нью-Йорк зажат в клещи, противник там находится в плачевном положении.

Собеседник агентства подчеркнул, что украинские боевики на этом участке фронта оказались в критическом положении.

Накануне российские военные установили контроль над поселком Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой Народной Республике. Над зданием местной школы подняли триколор. Солдаты ВСУ пытались вывести войска, но их настиг шквальный огонь бойцов ВС РФ.

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